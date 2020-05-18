РИАМО - 18 мая. В Московской области лечение от Covid-19 завершили еще 273 пациента, всего в регионе вылечили от коронавируса 3361 человека, говорится в сообщении оперативного штаба Московской области по ситуации с коронавирусом.

«Все они (пациенты - ред.) выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 3361 человека», – говорится в сообщении.

Всего за сутки выздоровели в Подмосковье 273 человека.

С 12 мая жители региона обязаны соблюдать масочный режим в общественных местах и на транспорте. Режим обязательной домашней самоизоляции продлили в Подмосковье до 31 мая.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.