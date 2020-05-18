РИАМО - 18 мая. Порядка 35 тысяч предприятий Москвы вошли в перечень наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса, они могут получить поддержку городских властей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Этот перечень расширяли дважды. Речь идет о предприятиях, которые были вынуждены практически полностью приостановить свою деятельность.

«Сейчас это те предприятия, деятельность которых была вынужденно приостановлена или критически ограничена: торговля, общепит, организация развлечений, спорт, бытовые услуги, туризм, гостиничный бизнес и другие. Всего это порядка 35 тысяч московских организаций, и все они могут получить поддержку правительства города», - сказал Ефимов в интервью газете «Ведомости».

Он также подчеркнул, что в разных степенях пострадали все отрасли столичной экономики. Но, тем не менее, Москва чувствует себя лучше многих других городов.

Ефимов подчеркнул, что мировой кризис также нанес большой урон нефтегазовой отрасли.

«Из-за снижения мировых цен на нефть, а также ослабления рубля доходы бюджета от нефтегазовой отрасли, по нашим оценкам, будут минимальными. Несмотря на то, что в доходах бюджета эта отрасль составляет сейчас всего 5–6% вместо 16–17% ранее, потери будут ощутимые. Мы видим также, что существенно просядет банковский сектор, который прямо отражает состояние экономики. Ожидаем снижения и в обрабатывающей промышленности, и розничной торговле», - отметил заммэра.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.