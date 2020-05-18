РИАМО - 18 мая. В Московской области в течение несколько дней при выявлении случаев коронавируса наблюдается тенденция к снижению, но пока об этом нужно говорить с осторожностью, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Глава ведомства рассказала, что в два раза выросла выявляемость случаев коронавируса с 17 апреля, отчасти это связано с увеличением числа тестирований, в это время были запущены лаборатории Подмосковья. За майские праздники среднесуточно выявляли по 850 случаев заражения, однако 10 мая этот показатель вырос до 1-1,1 тысячи случаев.

«Поэтому вывод такой: меры, которые мы приняли, однозначно помогли, но майские праздники нас качнули назад. Сейчас обстановка стабилизируется, мы надеемся, что тенденция на снижение выявляемости больных сохранится», — сказала Стригункова в интервью газете «Коммерсант».

В Московской области для борьбы с пандемией продлили режим всеобщей самоизоляции по 31 мая.

С 18 мая в рамках послабления мер, введенных из-за коронавируса, возобновят работу стройки и промышленные предприятия.

В то же время в регионе продолжают действовать цифровые пропуска для поездок на транспорте.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.