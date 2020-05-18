РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. В домах подмосковных Люберец начали подачу отопления из-за низкой температуры воздуха, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа глава Владимир Ружицкий.

«Администрация городского округа Люберцы проводит ежедневный мониторинг температуры воздуха. В связи с неблагоприятными погодными условиями со значительным понижением среднесуточной температуры принято решение обеспечить подачу теплоносителя в жилые дома в течение трех суток», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что также проводится дезинфекция подъездов. Обрабатываются панели домофонов, кодовые замки почтовые ящики, лифтовые решетки, панели управления лифтами и другие поверхности. В дезинфекции подъездов участвуют 320 сотрудников управляющих компаний. Графики размещены в подъездах и на сайтах УК и администрации.

«С 11 по 15 мая поступило 40 заявок по уличному освещению, закрыты 42 с учетом ранее поступивших», - заключил Ружицкий.