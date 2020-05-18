РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мая. Утром в понедельник подмосковному Красногорску присвоили индекс самоизоляции 3,3 балла, на улицах есть люди, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

По состоянию на 9:01 в понедельник округу присвоен индекс самоизоляции 3,3 балла. Этот показатель отражает отношение жителей к требованию соблюдать домашний режим во время эпидемии коронавируса. Индекс измеряется в диапазоне от нуля до пяти баллов. Чем выше индекс, тем меньше людей находится на улице. Чем ниже индекс, тем оживленнее улицы.

«9:01, понедельник, на улице есть люди», - сообщается на интерактивной карте.

В такое же время до эпидемии коронавируса и введения ограничительных мер индекс самоизоляции составлял 1,4 балла.

В Московской области введен ряд ограничений из-за коронавируса. В регионе действуют самоизоляция и масочный режим.

Текстовая трансляция

18 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.