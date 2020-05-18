РИАМО - 18 мая. Жители столицы могут обратиться к голосовому помощнику по номеру +7 (495) 777-77-77, чтобы узнать, как получить выплату на ребенка от трех до 16 лет на федеральном портале госуслуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«После того, как президент России (Владимир Путин - ред.) объявил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, мы оперативно дообучили робота», - сказал руководитель Общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

По его словам, база знаний голосового помощника регулярно пополняется новой информацией. Это позволяет сервису предоставлять горожанам актуальную информацию.

До 1 октября на федеральном портале госуслуг родители могут подать заявку на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого из детей от трех до 15 лет включительно. У ребенка должно быть российское гражданство. Выплаты начнут осуществляться с 1 июня.

С апреля по июнь также действует мера поддержки родителей детей до трех лет. Таким семьям, имеющим право на материнский капитал, положена ежемесячная выплата в 5 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.