РИАМО - 18 мая. В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Для семей погибших медиков на федеральном уровне принято решение о страховых выплатах.

«У нас сейчас с коронавирусной инфекцией работают 22,5 тысячи медиков — это врачи и средний, и младший медицинский персонал. У нас заболели 9% медиков — это почти 2 тысячи человек», — сказала Стригункова в интервью газете «Коммерсант».

Она отметила, что с коронавирусом борются также студенты старших курсов медицинских колледжей региона. Они работают младшими медработниками под руководством опытных коллег. Для лечения пациентов с коронавирусом в больницы Подмосковья прибывают и медики из регионов, Минобороны России помогло и направило в инфекционные стационары Московской области своих врачей.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.