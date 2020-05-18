РИАМО – 18 мая. Минтруд России разработал новый законопроект, который уменьшает месячную сумму накопительной пенсии граждан в 2021 году, по сравнению с 2020-м, пишет газета «Известия».

Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока.

«То есть на это время будет делиться вся сумма накоплений, которую граждане смогут начать получать с момента наступления пенсионного возраста», - говорится в материале.

Таким образом, если речь идет, например, о сумме в 100 тысяч рублей, то ежемесячно выплата пенсионерам составит 378 рублей, в случае 1 миллиона — 3,78 тысячи рублей.

В Минтруде России подчеркнули, что показатель «ожидаемый период выплаты» используется только при расчете накопительной части пенсии.

Также в ведомстве отметили, что россияне могут забрать накопительную часть пенсии или оставить ее в наследство. При этом на размер страховой пенсии это нововведение не повлияет.