РИАМО - 18 мая. В Московской области особая ситуация с коронавирусом из-за близкого расположения к Москве и тесных географических и экономических связей со столицей, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Если изначально у нас в области живет 7,7 миллиона человек, то, например, на майские праздники к нам приехало более 2 миллионов человек. Когда было объявлено, что находиться в изоляции можно у себя на дачах, у нас численность населения увеличилась на четверть», — сказала Стригункова в интервью газете «Коммерсант».

Она отметила, что на распространение коронавируса также влияет транспортировка в Москву через Подмосковье и аэропорты, расположенные в регионе.

Стригункова подчеркнула, что медики региона первыми вступили в борьбу с коронавирусной инфекцией: ежедневно в аэропортах Подмосковья работало до 30 медработников, которые брали анализы у прилетающих. При выявлении признаков инфекции прибывших госпитализировали в подмосковные стационары и лечили до полного выздоровления, пока тест на Covid-19 не был отрицательным.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.