РИАМО - 18 мая. Согласно данным на 17 мая, у 1617 военнослужащих России выявили коронавирусную инфекцию, сообщает Газета.ru.

При этом 339 из них лечатся в больницах, 561— в изоляторах по месту службы.

«Кроме того, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения находятся 18 военных, а изолированы на дому 699 служащих ВС России», — отмечается в материале.

Два человека находятся в тяжелом состоянии, у девяти — болезнь средней тяжести, а остальные болеют бессимптомно. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

В Москве и области введен ряд ограничений из-за коронавируса. Там действуют самоизоляция и масочный режим. Кроме того, приостановлена работа предприятий – это ограничение могут снять в понедельник.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.