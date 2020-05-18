РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. Пожарные подмосковных Люберец почти 30 раз раз выезжали по сигналу тревоги за минувшую неделю, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«Всего на минувшей неделе, с 11 по 17 мая, подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 29 выездов. Участвовали в тушении четырех пожаров, три из них произошли на территории Люберец», - сказал Иванов.

Так, 15 мая в 18:26 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Кожуховская, дом 11. К месту пожара было направлено семь единиц спецтехники. Горела квартира на втором этаже, дверь была открыта, и лестничную клетку заволокло дымом. Жители со второго по четвертый этаж были отрезаны от путей эвакуации, их эвакуировали пожарные и спасатели.

Кроме того, был пожар еще в одной квартире и в жилом доме. Также 17 мая произошел крупный пожар в промзоне Дзержинского, горели бензовозы и контейнеры для перевозки грузов морем.