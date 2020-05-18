РИАМО – 18 мая. Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о вреде распыления дезинфицирующих средств, которое практикуют в качестве одного из способов борьбы с коронавирусом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Специалисты подчеркивают, что распылитель может повредить глаза, кожу и дыхательную систему.

«Распыление или вапоризация определенных химикатов, таких как формальдегид, средств на основе хлора или соединений четвертичного аммония не рекомендуется из-за неблагоприятного влияния на здоровье», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ВОЗ предупреждают также о вреде распыления на улице. По словам специалистов, этот способ теряет эффективность на свежем воздухе после взаимодействия с грязью и пылью.

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18 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.