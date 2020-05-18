РИАМО - 18 мая. Еще 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1423 человека» - отметила Ракова.

Она подчеркнула, что каждому пациенту лечение должен подбирать врач. Все рекомендации по лечению назначают индивидуально.

Диагноз «коронавирус» ставят только на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

После того, как пациентов выписывают из больниц, они остаются под наблюдением врачей.

В Москве до 31 мая продлен режим самоизоляции. Жители столицы могут покидать дома только в случае острой необходимости – в магазин, аптеку или выгулять собаку.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.