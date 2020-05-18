РИАМО - 18 мая. Компания «Мосэнергосервис» нарушила контракт по техническому обслуживанию встроенной газовой котельной в городском округе Долгопрудный в физкультурно-спортивном комплексе «Салют», говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

Физкультурно-спортивный комплекс «Салют» из-за нарушения договора расторг его с фирмой в одностороннем порядке.

«Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», — отмечается в материале.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы об устранении нарушений в установленный законом срок.

Выслушав доводы сторон и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения о компании «Мосэнергосервис» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.