РИАМО - 18 мая. Нарушение антимонопольного законодательства выявили в отношении компании «Хартия», которая уклонялась от рассмотрения заявки на оказание услуг, говорится в сообщении пресс-службы УФАС по Московской области.

Сотрудники ведомства рассмотрели жалобу фирмы «Комфорт Сервис» на неправомерные действия «Хартии»из-за уклонения от рассмотрения заявки на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Балашихи.

«По результатам рассмотрения указанной жалобы управлением в действиях ООО «Хартия» выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, и в адрес ООО «Хартия» направлено предупреждение о необходимости прекращения указанных действий», - говорится в сообщении.

Компания «Хартия» в установленный срок устранила нарушение антимонопольного законодательства.