РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мая. В полицию подмосковных Люберец за минувшую неделю поступило 2 тысячи обращений от жителей, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе, с 11 по 17 мая, поступило 2 тысячи обращений жителей в МУ МВД России «Люберецкое». По данным обращениям возбуждены 23 уголовных дела», - сказал Романцев.

Он добавил, что также за неделю на территории обслуживания ГИБДД Люберец произошло 60 ДТП, все без пострадавших.