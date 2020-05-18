РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мая. Медики в подмосковном Красногорске, которые работают с пациентами с коронавирусом, могут сообщить о нарушениях в системе оплаты труда специальной комиссии, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорске создана комиссия по работе с обращениями сотрудников государственных учреждений здравоохранения. Цель: недопущение нарушений в системе оплаты труда с учетом выплат стимулирующего характера за работу с Covid-19», - говорится в сообщении.

Обратиться может любой сотрудник учреждений здравоохранения.

Комиссию возглавляет глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина. Обращения можно отправить на электронную почту: krasnogorsk-glava@mosreg.ru или по телефону: 8 (495)563-44-37 с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:30, перерыв на обед с 13-00 до 14-00.