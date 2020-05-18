РИАМО - 18 мая. По данным на утро понедельника, 99% москвичей в столичной подземке были в защитных масках, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«На текущий момент в московском метро: в масках — 99%, в перчатках— 92%», - говорится в сообщении.

Москвичи из-за борьбы с коронавирусом должны соблюдать режим самоизоляции, во время которого из дома можно выходить только по веским причинам. В общественных местах и в городском транспорте нужно надевать защитные маски и перчатки.

В столице также проводят массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Этот скрининг должен показать реальную картину в городе по распространению Covid-19 и определить тех людей, у которых уже выработан иммунитет.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.