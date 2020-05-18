РИАМО - 18 мая. В Москве в квартире на Шмитовском проезде 17 мая злоумышленник проник в квартиру и похитил деньги с банковской карты мужчины, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 17 мая в 11:00 неизвестный, находясь в квартире по адресу: город Москва, Шмитовский проезд, угрожая ножом мужчине, открыто похитил у него денежные средства», - сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба составила 56 тысяч рублей.

Пострадавший перевел эти средства злоумышленнику через мобильное приложение со своей банковской карты на счет, привязанный к номеру телефона, указанному преступником. Преступник скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.