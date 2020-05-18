РИАМО - 18 мая. С момента ввода пропускного режима в Подмосковье было оформлено свыше 26,1 миллиона цифровых пропусков, при этом через мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» было выдано более 18,5 миллионов пропусков, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Всего выдано пропусков: 26,132 миллиона, из них 3,32 миллиона – это рабочие пропуска, а также 22,812 миллиона пропусков выдано для физических лиц», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что через мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» было выдано свыше 18,5 миллионов пропусков.

В Подмосковье из-за коронавируса продолжает действовать пропускной режим. Жители обязаны оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте. В регионе действуют рабочие пропуска (до окончания режима самоизоляции) и два вида разовых пропусков: для поездок в медучреждения (которые можно оформлять ежедневно) и для поездок в иных целях (можно оформлять два раза в неделю).

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.