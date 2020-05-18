РИАМО - 18 мая. Программа онлайн-проекта столичного комитета по туризму #Москвастобой объединила более 50 культурных площадок столицы, с марта сайт stayhome.moscow набрал свыше 900 тысяч просмотров, сообщается на официальном сайте мэра города.

«На портале доступно больше 500 видеоматериалов. Это виртуальные прогулки, мастер-классы, лекции, мультфильмы, цирковые шоу и оперные подборки, увидеть которые все желающие могут не выходя из дома», - говорится в сообщении.

В настоящее время зрителям также доступны свыше 120 экскурсий по залам Третьяковской галереи, Московскому планетарию, зоопарку, ЦВЗ «Манеж» и другим точкам притяжения для любознательных горожан.

Кроме того, на портале онлайн-проекта и в социальных сетях в прямом эфире проходят кулинарные мастер-классы и показы спектаклей, которые собрали порядка 20 миллионов просмотров. Посмотреть завершенные трансляции можно в разделе https://stayhome.moscow/life.