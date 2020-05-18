РИАМО - 18 мая. На текущей неделе познавательную онлайн-программу представят 18 парков столицы на сайтах и в социальных сетях, жители города примут участие в экскурсиях, обучатся приемам ментальной арифметики и садоводству, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Лианозовский парк приглашает детей в возрасте от шести до 12 лет на урок ментальной арифметики. 18 мая в 16:30 преподаватель Ия Байкова научит считать на абакусе — древней счетной доске для вычислений», - говорится в сообщении.

В понедельник в 12:00 Бабушкинский парк покажет лекцию об отношениях в паре. В это же время, но уже 20 мая психолог поделится советами, как побороть негативные эмоции.

В 10:30 19 мая парк Горького пригласит прогуляться вдоль Пионерского пруда. Участники экскурсии узнают об истории его возникновения. 22 мая в 19:00 Таганский парк покажет биографический музыкальный спектакль «Эхо мелодии жизни: Александр Алябьев».

О весенней обрезке деревьев и других приемах садоводов расскажет пользователям социальных сетей парк «Фили». Урок по ландшафтному дизайну пройдет 22 мая в 15:00.

В 12:00 23 мая откроется очередная #дворянскаягостиная на страницах в соцсетях Воронцовского парка. Гости узнают о том, как современники восприняли знаменитый роман Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот».