РИАМО - 18 мая. Подмосковные правоохранители задержали троих подростков в возрасте от 14 до 17 лет, которых подозревают в краже из гипермаркета в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники через пожарный вход проникли в помещение гипермаркета, расположенного на улице Красная. Дождавшись закрытия магазина, подростки в торговом зале взяли чемоданы, сложили в них одежду, продукты питания, алкогольную и табачную продукцию, после чего с похищенным товаром скрылись», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

По словам Петровой, сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения и установили подозреваемых в краже. Подростков задержали. В результате обыска в гараже, который принадлежал семье одного из задержанных, оперативники обнаружили и изъяли часть ранее похищенного имущества.

Она добавила, что в отношении законных представителей несовершеннолетних были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Несовершеннолетним избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас полицейские проводят необходимые мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности, совершенных на территории городского округа Солнечногорск.