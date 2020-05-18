РИАМО - 18 мая. В столице налоговые отчисления на профессиональный доход за 2019 год в размере 495 миллионов рублей вернут 194 тысячам самозанятых, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«О возврате этого налога за 2019 год 11 мая объявил президент России Владимир Путин. Помимо этого, самозанятым гражданам будет предоставлен налоговый капитал в размере одного МРОТ, который они смогут использовать для взаиморасчетов с бюджетом по налоговым платежам в 2020 году», - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, меры поддержки самозанятых помогут им сэкономить часть средств для ведения и сохранения бизнеса в непростой экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Порядка 275 тысяч самозанятых было зарегистрировано в Москве к 1 мая 2020 года. Их совместный налогооблагаемый доход оценивается в 54 миллиарда рублей. В настоящее время власти столицы прорабатывают упрощенные способы возврата налоговых отчислений самозанятым за 2019 год.