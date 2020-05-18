РИАМО - 18 мая. В зеленых зонах столицы обитает свыше 70 тысяч видов птиц, в парке «Останкино» и на ВДНХ свили гнезда и начали высиживать потомство пернатые, занесенные в Красную книгу Москвы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Раннее наступление весны и временное отсутствие посетителей в зеленых зонах благоприятно сказались на гнездовании птиц на ВДНХ и в парке «Останкино». После снятия ограничений москвичи смогут полюбоваться подрастающими птенцами краснокнижных птиц», - говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

Одними из самых редких птиц в Москве, насчитывающих не более 15 пар, являются чеглоки. Эти представители соколообразных выбирают для гнездования леса вблизи открытых пространств с большим количеством света. Определить их можно по клинообразному хвосту, заостренным крыльям, а также белым перьям в области щек и черным «усам».

Пустельга обыкновенная не вьет гнезда самостоятельно, а занимает уже имеющиеся. Этих редких обитателей зеленых зон можно опознать по «трепещущему» полету, а также способности зависать в воздухе на высоте до 20 метров, высматривая добычу. В настоящее время они находятся в поиске подходящих мест для высиживания птенцов.

На ВДНХ, в парке «Останкино» и на территории расположенного поблизости Ботанического сада обитают шесть видов дятлов, например, белоспинный и седой, а также четыре вида сов (сычики, неясыти и другие) и два вида ястребов. В частности, черные дятлы заводят потомство к началу лета. Вес взрослых особей достигает до половины килограмма. Их отличает черное оперение и красная «шапочка» на голове.

Из-за распространения коронавируса парки столицы были закрыты для посетителей. В настоящее время на ВДНХ начали распускаться цветы. Летом на ее территории высадят свыше 800 тысяч видов растений.