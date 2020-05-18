РИАМО - 18 мая. Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в деревне Болтино Одинцовского городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 21:00 17 мая 2020 года от оперативного дежурного ЕДДС Одинцовского городского округа <…> поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Угрозы жизни населения нет. Выставлена охрана. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на понедельник.