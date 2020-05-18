РИАМО - 18 мая. Московским школьникам проставили годовые оценки, до конца месяца они могут продолжить учиться по собственному желанию, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для учащихся девятых и одиннадцатых классов в этот период организована дистанционная подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Порядок сдачи экзаменов будет определен дополнительно», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, итоговые оценки столичным школьникам выставили 15 мая. До 31 числа дети могут продолжать дистанционные занятия по своему желанию.

Жители города должны соблюдать режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса, до 31 мая. Они могут посещать магазины продуктов первой необходимости, аптеки и ходить на прием к врачу. Кроме того, покидать дома разрешено для выноса мусора и выгула собаки – на расстоянии до 100 метров от дома.

На дистанционное обучение школы Москвы перешли с 21 марта. Для маленьких детей, чьи родители продолжили работать после объявления в городе режима повышенной готовности, были открыты дежурные группы в школах и детских садах.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.