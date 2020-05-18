РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мая. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили 37 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заразившихся составило 1007 человек, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидситуации в регионе.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 907 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 27 369 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 3 088 человек выписали домой из стационаров, 268 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1007 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Московской области введен ряд ограничений из-за коронавируса. В регионе действуют самоизоляция и масочный режим.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.