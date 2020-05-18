РИАМО - 18 мая. В столице за сутки умерли еще 77 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, с начала пандемии умерли 1580 пациентов, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусной инфекцией.

В Москве до 31 мая действует режим самоизоляции. Выходить из дома можно только по веской причине. В общественных местах горожане обязаны носить маски и перчатки.

В столице также проводят массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Этот скрининг должен показать реальную картину в городе по распространению Covid-19 и определить тех людей, у которых уже выработан иммунитет.

Мэр города Сергей Собянин призвал всех жителей после окончания режима самоизоляции быть более бдительными, каждому необходимо выработать культуру поведения защиты от коронавирусной инфекции, чтобы не допустить роста числа заражений.

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Текстовая трансляция

18 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 8 926 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 921 заболевших. В Москве - 3 238.

- В Подмосковье выявили почти две тысячи случаев заражения коронавирусом среди медиков, умерло от пневмонии и коронавируса 16 медработников.

- Коронавирус выявили у 1617 российских военнослужащих. Число вылечившихся от коронавируса в российской армии составило уже 830 человек.

- 1423 жителя столицы выздоровели от коронавируса после соответствующего лечения. За все время в Москве от Covid-2019 вылечились 28 913 пациентов.

- Еще 77 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. Всего с начала пандемии в городе умерли 1580 пациента с коронавирусом.