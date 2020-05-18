РИАМО - 18 мая. В Московской области и столице в понедельник ожидается облачная погода, также будет дуть сильный ветер, пройдет дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ветер с западной составляющей - 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Ожидается дождь. Температура в Москве поднимется от плюс 8 градусов до плюс 12 градусов. В Московской области температура воздуха будет колебаться от плюс 8 до плюс 13 градусов.