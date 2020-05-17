РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 мая. В подмосковном Дзержинском полностью ликвидировали возгорание контейнеров и бензовозов на Денсьевском проезде, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 17:50 поступило сообщение о возгорании бензовозов и строительных контейнеров по адресу: Дзержинский, Денисьевский проезд, дом 7А, стоянка бензовозов. На территории промзоны происходило горение бензовозов и строительных вагончиков. В 18:50 пожар локализовали на площади 300 квадратных метров. В 19:39 - ликвидировали открытое горение.

«Эвакуация не проводилась. В 21:15 - полная ликвидация. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В тушении участвовали 68 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России – 39 человек и 12 единиц техники.