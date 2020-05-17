РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мая. В подмосковных Люберцах за прошедшие сутки выявили еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в округе 1 180 случаев Covid-19, сообщается на сайте министерства здравоохранения Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 907 новых случаев заболевания коронавирусом.

«В Люберцах выявили за сутки 20 новых случаев коронавируса. Всего в округе 1 180 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили два новых случая коронавируса, всего там зафиксированы 195 пациентов с Covid-19. В Дзержинском выявили семь случаев за сутки, всего в муниципалитете 294 заразившихся.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 27 369 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 268 человек, выздоровели 3 088 человек.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. В общественных местах необходимо надевать маску или респиратор.

Текстовая трансляция

17 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Магазины строительных и отделочных материалов откроют в Подмосковье не ранее 25 мая.

- В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам. Вопросы, связанные с выплатами, можно задать по телефону: 8 (495) 990–77–77

- Промышленные предприятия и стройки начнут работать в Подмосковье с 18 мая. В Московской области будут отменены несколько важных ограничений, введенных из‑за ситуации с коронавирусом.

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.