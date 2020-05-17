РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 мая. За минувшие сутки в городском округе Щелково выявили еще 30 человек с коронавирусной инфекцией, всего в округе зафиксировано 519 случаев заболевания, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

Всего в Московской области за сутки выявлено 907 случаев коронавирусоной инфекции.

«За прошедшие сутки выявлено еще 30 случаев. Всего выявлено 519 человека с коронавирусом», - говорится в сообщении.

На данный момент в Московской области выявили 27 369 случаев коронавируса. Скончались 268 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 3 088 человек.

Жителям настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается граждан пенсионного возраста. При этом следует избегать мест массового скопления людей, а при посещении магазинов обязательно использовать защитную маску и перчатки.

Текстовая трансляция

17 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Магазины строительных и отделочных материалов откроют в Подмосковье не ранее 25 мая.

- В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам. Вопросы, связанные с выплатами, можно задать по телефону: 8 (495) 990–77–77

- Промышленные предприятия и стройки начнут работать в Подмосковье с 18 мая. В Московской области будут отменены несколько важных ограничений, введенных из‑за ситуации с коронавирусом.

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.