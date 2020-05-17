РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мая. В городском округе Домодедово за сутки выявили 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заболевших с начала эпидемии составляет 630 человек, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 907 новых случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 27 369 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 268 человек. Выздоровели и выписались 3 088 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово - 630 (+19)», - говорится в сообщении.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. В общественных местах необходимо надевать маску.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

17 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Магазины строительных и отделочных материалов откроют в Подмосковье не ранее 25 мая.

- В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам. Вопросы, связанные с выплатами, можно задать по телефону: 8 (495) 990–77–77

- Промышленные предприятия и стройки начнут работать в Подмосковье с 18 мая. В Московской области будут отменены несколько важных ограничений, введенных из‑за ситуации с коронавирусом.

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.