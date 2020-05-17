РИАМО - 17 мая. На территории Подмосковья и Москвы на 18-19 мая объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывистого ветра действует в регионе с 09:00 18 мая до 21:00 19 мая.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также на Тверской, Тульской, Калужской, Брянской, Курской, Белгородской и Смоленской областей Центрального федерального округа.

В Московском регионе 18 мая прогнозируется облачная погода с дождем. Температура ночью будет плюс 6-8 градусов, днем — плюс 10-12 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Облачная погода с прояснениями прогнозируется 19 мая, местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью – плюс 3-5 градусов, днем – до плюс 13-15. Ветер будет также с порывами до 15 метров в секунду.