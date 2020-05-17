РИАМО - 17 мая. В Подольске, Королеве и Сергиевом Посаде за прошедшие сутки зафиксировали больше всего в Московской области новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается на сайте министерства здравоохранения Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

В регионе за минувшие сутки было выявлено 907 случаев заболевания коронавирусом, шесть пациентов скончались, 364 человека вылечили.

В Подольске зафиксировали 67 новых случаев коронавирусной инфекции, в Королеве – 49, в Сергиевом Посаде – 44.

В Клину выявили 38 случаев Covid-19, в Балашихе и Красногорске – по 37, в Орехово-Зуеве – 32, в Коломне и Щелкове – по 30, в Солнечногорске – 29, в Богородском округе – 27, в Мытищах – 26, в Одинцове и Пушкине – по 25, в Ивантеевке – 22, в Люберцах – 20.

Еще по 19 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в Дмитрове и Домодедове, 18 – в Лыткарине, по 17 – в Долгопрудном и Ленинском округе, по 16 – в Краснознаменске, Раменском и Реутове, по 15 – в Жуковском, Химках и Истре, 13 – в Серпухове, по 12 – в Рузе, Чехове и Воскресенске, 10 – в Егорьевске.

Восемь новых случаев коронавируса зафиксировали в Электростали, по семь, - в Дзержинском, Красноармейске, Рошале, Фрязине, по шесть – в Наро-Фоминске, Серебряных Прудах, Ступине, по четыре – в Зарайске, Лобне, Озерах, Павловском Посаде, по три – в Лосино-Петровском, Луховицах, по два – в Кашире, Котельниках, Черноголовке, по одному - в Бронницах, Дубне, Власихе, Волоколамске, Пущине, Можайске, Талдоме, Шатуре и Электрогорске.

Также в медучреждениях Московской области наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов страны, есть пациенты и из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено 3 103 случая инфекции у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в регионе.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Магазины строительных и отделочных материалов откроют в Подмосковье не ранее 25 мая.

- В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам. Вопросы, связанные с выплатами, можно задать по телефону: 8 (495) 990–77–77

- Промышленные предприятия и стройки начнут работать в Подмосковье с 18 мая. В Московской области будут отменены несколько важных ограничений, введенных из‑за ситуации с коронавирусом.

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.