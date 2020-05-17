РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 мая. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 37 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии Covid-19 диагностировали в городском округе у 1365 человек, сообщается на сайте Минздрава МО, посвященном ситуации с распространением коронавируса.

«В Подмосковье за сутки зафиксировано 907 новых случаев заболевания коронавирусом. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 1365», - говорится в сообщении.

По состоянию на 16 мая, в городском округе насчитывалось 1328 случаев коронавируса.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 27 369 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 268 заболевших. Выздоровели и выписались 3088 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30 и сайт.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Подмосковье и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов региона.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- Магазины строительных и отделочных материалов откроют в Подмосковье не ранее 25 мая.

- В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам. Вопросы, связанные с выплатами, можно задать по телефону: 8 (495) 990–77–77

- Промышленные предприятия и стройки начнут работать в Подмосковье с 18 мая. В Московской области будут отменены несколько важных ограничений, введенных из‑за ситуации с коронавирусом.

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.