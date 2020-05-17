РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 мая. В пожаре в промзоне подмосковного Дзержинского люди не пострадали, жизни и здоровью горожан ничего не угрожает, сообщила глава городского округа Людмила Иванова.

В воскресенье в 17:50 поступило сообщение о возгорании бензовозов и строительных контейнеров по адресу: Дзержинский, Денисьевский проезд, дом 7А, стоянка бензовозов. На территории промзоны происходило горение бензовозов и строительных вагончиков. В 18:50 пожар локализовали на площади 300 квадратных метров. В 19:39 - ликвидировали открытое горение.

«Спасатели очень быстро побороли огненную стихию. Пострадавших нет. Жизни и здоровью горожан ничего не угрожает», - написала Иванова в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что причину возникновения данного возгорания устанавливают экстренные службы.