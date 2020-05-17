РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мая. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 26 новых случаев коронавируса, всего на территории округа теперь 924 зарегистрированных случая коронавируса, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 907 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 27 369 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 268 человек. Выздоровели и выписались 3 088 человек. В городском округе Мытищи выявили 924 случая заболевания», - говорится в сообщении.

16 мая количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории городского округа составляло 898.

В Московской области по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8 (800) 550-50-30.

Все жители региона должны соблюдать режим самоизоляции, также обязательно ношение маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

17 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Магазины строительных и отделочных материалов откроют в Подмосковье не ранее 25 мая.

- В Подмосковье создадут спецкомиссию по выплатам медикам. Вопросы, связанные с выплатами, можно задать по телефону: 8 (495) 990–77–77

- Промышленные предприятия и стройки начнут работать в Подмосковье с 18 мая. В Московской области будут отменены несколько важных ограничений, введенных из‑за ситуации с коронавирусом.

- В Московском регионе зафиксировали высокий уровень самоизоляции жителей. В большинстве городов Московской области индекс самоизоляции выше трех баллов. В Москве - 3,6 балла.



- За сутки в России зарегистрировали 9 709 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 907 заболевших. В Москве - 3 855.

- Еще 71 пациент с коронавирусом скончался в Москве. В мегаполисе проводят массовый бесплатный скрининг на антитела к коронавирусу.

- Любой желающий сможет провериться на антитела к Covid‑19 в Москве через 2–3 недели. Городу нужно как можно больше выявлять тех, кто сегодня заболел и представляет угрозу для других.