РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ)- 17 мая. В промзоне подмосковного Дзержинского, где горят строительные контейнеры и два бензовоза, ликвидировали открытое горение, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 17:50 поступило сообщение о возгорании бензовозов и строительных контейнеров по адресу: Дзержинский, Денисьевский проезд, дом 7А, стоянка бензовозов. На территории промзоны происходило горение бензовозов и строительных вагончиков. В 18:50 пожар локализовали на площади 300 квадратных метров.

«В 19:39 - ликвидация открытого горения. Эвакуация не проводилась, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

До ближайших жилых строений от пожара - 1 километр. Возгорание тушат 68 человек и 24 единицы техники, в том числе от МЧС России: 39 человек и 12 единиц техники.