РИАМО - 17 мая. На Бескудниковском бульваре в Москве собака напала на женщину в результате конфликта пострадавшей с хозяином животного, женщина госпитализирована, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по столице.

«По предварительным данным, около часа дня на Бескудниковском бульваре между мужчиной с собакой и молодой парой произошел конфликт, животное бросилось на женщину и укусило ее. Пострадавшая госпитализирована в одну из городских больниц», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчины доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИАМО, что собаку забрал один из родственников ее хозяина.