РИАМО - 17 мая. На подмосковный аэродром Чкаловский в воскресенье прибыли четыре самолета с российскими военнослужащими, которые выполняли задачи по оказанию помощи в борьбе с Covid-19 в Сербии, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия. Всего 17 мая четырьмя самолеторейсами в Россию из Сербии доставлены около 20 военнослужащих и пять единиц специальной военной техники», - говорится в сообщении.

С 4 апреля по 16 мая специалисты войск РХБ защиты Минобороны РФ вместе с сербскими военными провели полную дезинфекцию медучреждений и социально значимых объектов в населенных пунктах Сербии.

Было обработано 376 зданий и сооружений, свыше 1,68 миллиона квадратных метров внутренних помещений, порядка 500 тысяч квадратных метров дорог.

16 мая на аэродром Чкаловский прибыли три самолета с российскими военными из Сербии.