РИАМО - 18 мая. Все желающие могут увидеть на портале «Музейная Москва онлайн» выставки, которые рассказывают об Отечественной войне 1812 года, Великой Отечественной войне, животных и так далее, всего на сайте появилось более 200 новых экспозиций, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры столицы.

«Этот портал — большое музейное онлайн-пространство, открытое для всех желающих: и москвичей, и жителей других городов. Здесь собраны фотографии и цифровые копии предметов из коллекций уже 38 музеев и галерей. Только за последние 1,5 месяца добавилось больше 200 выставок и 7 тысяч новых экспонатов», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В частности, 26 новых выставок об Отечественной войне 1812 года и Сталинградской битве (ВОВ) загрузил на портал музей-панорама «Бородинская битва», 30 экспозиций о животных - Государственный Дарвиновский музей, коллекциями работ фотографов поделился Мультимедиа-арт-музей.

Еще на портале свои экспозиции представили Государственный музей истории ГУЛАГа, Московский литературный музей-центр К.Г. Паустовского, Московский зоопарк и многие другие. А усадьба Кусково предложила всем желающим фототур по гостиным и залам дворца.

На портале «Музейная Москва онлайн» уже размещено более 47 тысяч фотографий предметов из коллекций почти 40 городских музеев и выставочных залов.