РИАМО - 17 мая. В столице достигнут уверенно контролируемый и более благоприятный по сравнению со многими мегаполисами развитых стран и другими регионами России уровень эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции, сообщается на сайте московского управления Роспотребнадзора.

«В столице наблюдается стабилизация эпидемического процесса со стойкой тенденцией к снижению числа новых случаев инфицирования ВИЧ у москвичей. Это стало возможным благодаря системе мер, направленных на рост уровня осведомленности и грамотности населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции», - говорится в сообщении.

Ежегодно увеличивается количество тех, кто прошел обследование на антитела к ВИЧ на территории Москвы. Это помогает медикам выявлять заражение на ранних стадиях и вовремя назначать необходимое лечение.

Определить наличие ВИЧ-инфекции по внешним признакам невозможно. Тест на ВИЧ – единственный достоверный способ узнать, есть вирус в крови или нет. В целях раннего выявления ВИЧ-инфекции ежегодно в столице проходят обследования свыше 5 миллионов человек.

Всю информацию о СПИДе можно получить по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный) и на сайтах стопвичспид.рф и o-spide.ru.