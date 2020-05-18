РИАМО - 18 мая. В столице резиденты технопарков могут получить 13 видов субсидий, заявки на их получение можно отправить до 1 июня, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Данная поддержка может быть актуальна для высокотехнологичных проектов в городе в новых условиях, связанных с распространением Covid-19.

«Резиденты технопарков, например, могут компенсировать расходы на покупку оборудования, на инжиниринг и реализацию комплексных инновационных проектов. Прием заявок на эти субсидии продлится до 1 июня», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Резиденты городских технопарков могут, в частности, компенсировать часть затрат на лизинговые платежи или покупку оборудования, а также на выплаты процентов по кредитам на него. Предельная сумма данной субсидии - 10 миллионов рублей.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина, недавно власти столицы одобрили две заявки резидентов технопарков города, их общая сумма составила порядка 5 миллионов рублей.

«Сейчас в обработке у специалистов находятся шесть пакетов документов на получение субсидий. В настоящее время документы на получение субсидий готовят несколько резидентов технопарка «Строгино» и управляемой им площадки «Мосмедпарк», - добавил Фурсин.

Новый резидент вышеуказанной площадки, компания «АйЭмТи», недавно начала производство инновационных медизделий из низкотемпературного пластика. Она планирует подать заявку на субсидию для компенсации затрат на закупку оборудования.

Научно-производственный центр «Пептоген» уже отправил все необходимые документы на субсидирование затрат на реализацию продукции за рубежом. Выплаты по этому виду поддержки могут быть до 3 миллионов рублей.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы также предлагает резидентам технопарков гарантийную поддержку.