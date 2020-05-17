РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 мая. В подмосковном Дзержинском удалось локализовать пожар на территории промзоны,там горят строительные контейнеры и бензовозы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 17:50 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании бензовозов и строительных контейнеров по адресу: городской округ Дзержинский, Денисьевский проезд, дом №7А, стоянка бензовозов.

«На территории промзоны происходит горение бензовозов и строительных вагончиков на общей площади 200 квадратных метров. В 18:50 - локализация на площади 300 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Пожар тушат 22 единицы техники, 54 человека, в том числе от МЧС - 13 единиц техники, 37 человек.