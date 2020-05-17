РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 мая. В подмосковном Дзержинском на Денисьевском проезде помимо бензовоза горят строительные контейнеры, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В воскресенье в 17:50 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании бензовозов и строительных контейнеров по адресу: Московская область, городской округ Дзержинский, Денисьевский проезд, дом 7А», - говорится в сообщении.

Пожар тушат девять единиц техники, 29 человек, в том числе от МЧС: пять единиц техники, 19 человек.

«Всего контейнеров горит десять, а также два бензовоза. Изначально горел один, но огонь перекинулся. Площадь возгорания - 300 квадратных метров», - сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в МЧС.