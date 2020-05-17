РИАМО - 17 мая. Суд избрал в отношении двух мужчин, подозреваемых в посягательстве на жизнь полицейского в Ногинске и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью, меру пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, 14 мая 2020 года при попытке кражи из магазина, расположенного в городе Ногинске, подозреваемые причинили телесные повреждения сотруднику полиции и скрылись с места происшествия на машине своей знакомой. Впоследствии полицейский в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Вместе с мужчинами была задержана и женщина, которая помогла подозреваемым скрыться. Следствие даст правовую оценку ее действиям, после чего ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Сейчас проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных краж в Электростали.