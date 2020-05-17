РИАМО - 17 мая. В столице возбудили уголовное дело по факту оскорбления мужчиной представителей власти, во время допроса мужчина признал вину, сообщила РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 12 апреля 2020 года мужчина, находясь вблизи жилого дома, расположенного по 6-му Загородному проезду в городе Москве, публично оскорбил сотрудников дорожно-постовой службы, а также выражался нецензурной бранью», — сказала Иванова.

Она добавила, что во время допроса мужчина признал вину и рассказал, что был в тот момент пьяным.

В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.