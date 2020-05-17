РИАМО - 17 мая. В Москве на следующей неделе будет дождливо, наиболее сильные дожди ожидаются 18 и 22 мая, сообщается на сайте «Метеовести».

«Центральная Россия останется во власти арктического воздуха, и погода ожидается вполне осенней. На Русской равнине время от времени пройдут дожди, а температурный максимум в пределах плюс 10-15 градусов», — говорится в сообщении.

В Москве погода будет ненастной, пройдут дожди. Наиболее интенсивные осадки ожидаются 18 и 22 мая. Температура днем в основном будет в пределах плюс 11-14 градусов.